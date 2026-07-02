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Политика

В Кремле рассказали о росте напряженности в Европе из-за эскалации ЕС

Песков: эскалация Евросоюза усугубляет напряженность на европейском континенте
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Эскалация со стороны Евросоюза по отношению к России усложняет и без того высокую напряженность в Европе. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не можем закрывать на это глаза. Этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что данный фактор вынуждает Россию планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности.

До этого ФСБ сообщило, что на северо-западных рубежах страны растет число провокаций. Первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов заявил, что государства Североатлантического альянса активно строят вблизи российских рубежей новые военные базы, закупают вооружение и увеличивают масштабы и частоту военных учений. Генерал подчеркнул, что концентрация сил НАТО на восточном фланге сопровождается ростом провокационных действий с их стороны.

17 июня в Финляндии сняли запрет на ядерное оружие.Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны.

Ранее Трамп объявил о переброске в Польшу пяти тысяч военнослужащих.

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