В ФСБ заявили об увеличении количества провокаций на границе России с государствами НАТО

Страны НАТО постоянно увеличивают число провокаций на границе Российской Федерации. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил, что государства Североатлантического альянса активно строят вблизи российских рубежей новые военные базы, закупают вооружение и увеличивают масштабы и частоту военных учений. Генерал подчеркнул, что концентрация сил НАТО на восточном фланге сопровождается ростом провокационных действий с их стороны. Так, практически ежедневно фиксируются полеты разведывательной авиации и пребывание военных кораблей вблизи государственной границы РФ. Наибольшую активность они проявляют на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях и в воздушном пространстве над акваториями Черного и Балтийского морей.

Кулишов указал, что существенно обострилась ситуация на северо-западных границах России. Финляндия, государства Прибалтики и Польша значительно усилили войсковую охрану границы. Попытки Эстонии отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва создают условия для конфликтных ситуаций на границе и негативно влияют на обеспечение безопасности судоходства на пограничных водоемах.

21 мая постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что военная активность стран НАТО у границ РФ достигла уровня холодной войны.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области.