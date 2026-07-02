Суд ЕС разрешил уголовное преследование в странах Евросоюза людей, распространяющих ролики Russia Today (RT) в открытых каналах и на веб-сайтах. Об этом говорится в решении суда ЕС по иску трех граждан Германии, против которых возбуждены дела за репосты роликов RT на открытых ресурсах, передает ТАСС.

Суд постановил, что санкционный запрет ЕС на вещание RT «применим также к веб-сайтам, открытым для свободного доступа публики». В связи с этим, лица, распространяющие любые материалы RT, несут полную ответственность в Европе.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российским журналистам не дают нормально работать за рубежом — ни в странах Европы, ни в США. В том числе преследованию подвергается телеканал RT. Ему всячески мешают и стремятся его закрыть, хотя для России — это единственная точка опоры в сфере СМИ.

Международная информационная телекомпания Russia Today осуществляет круглосуточное вещание под единым брендом RT на восьми каналах — на английском, испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках, а также на двух документальных. Телеканал начал работу 10 декабря 2005 года с запуска англоязычной версии.

Ранее Боррель призвал Европу брать пример с RT.