Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Европе начнут юридическое преследование граждан, размещающих ролики RT

Суд ЕС разрешил уголовное преследование за распространение роликов Russia Today
Global Look Press

Суд ЕС разрешил уголовное преследование в странах Евросоюза людей, распространяющих ролики Russia Today (RT) в открытых каналах и на веб-сайтах. Об этом говорится в решении суда ЕС по иску трех граждан Германии, против которых возбуждены дела за репосты роликов RT на открытых ресурсах, передает ТАСС.

Суд постановил, что санкционный запрет ЕС на вещание RT «применим также к веб-сайтам, открытым для свободного доступа публики». В связи с этим, лица, распространяющие любые материалы RT, несут полную ответственность в Европе.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российским журналистам не дают нормально работать за рубежом — ни в странах Европы, ни в США. В том числе преследованию подвергается телеканал RT. Ему всячески мешают и стремятся его закрыть, хотя для России — это единственная точка опоры в сфере СМИ.

Международная информационная телекомпания Russia Today осуществляет круглосуточное вещание под единым брендом RT на восьми каналах — на английском, испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках, а также на двух документальных. Телеканал начал работу 10 декабря 2005 года с запуска англоязычной версии.

Ранее Боррель призвал Европу брать пример с RT.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!