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Боррель призвал Европу брать пример с Russia Today

Боррель: в арабских странах мы должны делать то же, что и Russia Today

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Для успешной работы в арабских странах Европе следует брать пример с телеканала Russia Today (RT). Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на конференции в Европейской службе внешних связей.

По словам Борреля, недавно он был в Каире и, ожидая самолет в аэропорту, увидел много рекламы RT на арабском языке.

«Russia Today прибыла в арабский мир и заявляет о себе как о хорошем источнике информации на арабском языке. Мы должны делать то же самое: говорить и использовать один и тот же язык», — заявил Боррель.

Он напомнил слушателям, что «сотни миллионов людей не являются частью [европейских] традиционных параметров лингвистической культуры», и с ними нужно говорить в буквальном смысле на одном языке — арабском, хинди, китайском и других.

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