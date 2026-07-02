В Кремле видели сообщения СМИ о возможных выборах на Украине в сентябре

Песков: в Кремле не слышали официальных заявлений о выборах на Украине

В Кремле видели сообщения СМИ о том, что на Украине якобы могут пройти выборы президента в сентябре, но официальных заявлений не слышали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Информацию в стиле «якобы» мы не хотели бы комментировать, но действительно мы видели сообщения СМИ <…> Но как там насчет этого действительно, официальных заявлений мы не слышали», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что не лишним будет вспомнить слова президента России Владимира Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под вопросом с точки зрения права.

Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правящих кругах сообщило, что Зеленский на секретных переговорах в резиденции под Киевом обсудил проведение президентских выборов осенью этого года. По словам источников, на встрече Зеленский и представители власти обсудили якобы рост рейтинга украинского лидера. Утверждается, что участники секретных переговоров руководствовались логикой, что «пока рейтинг растет, стоит воспользоваться моментом» и провести выборы.

Ранее стало известно, что Залужный заявил Зеленскому, что намерен баллотироваться в президенты.