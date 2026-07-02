На Украине военные лидеры доминируют в рейтингах популярности, оттесняя традиционных политических деятелей на второй план. Об этом пишет французское издание Le Monde.

СМИ обратило внимание на то, что имя экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного «всплывает каждый раз», когда поднимается вопрос о проведении президентских выборов. И в опросах его называют главным соперником нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Влияние Залужного выходит далеко за рамки его личного случая; оно отражает глубокую трансформацию в украинской политической жизни. С начала российского наступления военные лидеры доминируют в рейтингах популярности, оттесняя традиционных политических деятелей на второй план. Эта тенденция подтверждается многочисленными опросами», — пишет СМИ.

Кроме Залужного, Le Monde заметило рост популярности командующего третьим армейским корпусом и основателя националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрея Билецкого (включен в перечень террористов и экстремистов), а также главы офиса президента Украины, бывшего главы военной разведки Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов).

«Политические обозреватели не сомневаются, что военные лидеры будут играть роль в политической жизни после войны. Вопрос в том, в какой форме и с каким влиянием», — отметило Le Monde.

1 июля газета «Украинская правда» сообщила о том, что Валерий Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента, если выборы на Украине состоятся осенью. Издание написало, что Зеленский на секретных переговорах в резиденции под Киевом обсуждал проведение выборов осенью.

В июне исследование Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что 34% украинцев сейчас не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому, а 61% граждан все еще испытывает к нему доверие. В том же месяце «Украинская правда» писала, что на Украине растут рейтинги Кирилла Буданова, а популярность Залужного падает.

Ранее в Госдуме высказались о желании Залужного стать президентом Украины.