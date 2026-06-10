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Политика

Стало известно, сколько украинцев не доверяют Зеленскому

КМИС: 34% украинцев не доверяют Зеленскому
Yiannis Kourtoglou/Reuters

34% украинцев сейчас не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому, а 61% граждан все еще испытывает к нему доверие. Об этом сообщают результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Институт сообщил, что среди поддерживающих Зеленского респондентов 33% доверяют ему «полностью», а остальные 28% — «скорее». Среди противоположной категории 20% «совсем» не доверяют президенту Украины, а 13% — не доверяют «скорее».

Лучше всего респонденты относятся к экс-главкому ВСУ и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, которому доверяют 73% опрошенных (21% ему не доверяет). Также главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов) доверяет 70% украинцев, а не доверяет 22%. Высокий показатель и у командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (в России заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинениям в терроризме и содействии террористической деятельности), которому доверяют 70% опрошенных украинцев.

«Это отражает существенный запрос общественности видеть успешных военных деятелей во главе государства после войны. Впрочем, мы говорим о запросе сейчас, в условиях войны и когда актуализирована потребность в лидере-национальном защитнике. Однако если война завершится на благоприятных для Украины условиях (надежные гарантии безопасности, реалистичная перспектива членства в ЕС и ускоренное восстановление и т.п.) и если будет продолжительная подготовка к выборам, тогда запрос общественному может измениться», — отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В июне «Украинская правда» писала, что на Украине растут рейтинги Кирилла Буданова, тогда как популярность Залужного снижается. При этом издание отметило, что оба они обходят Зеленского.

В мае опрос КМИС показал, что только 28% украинцев хотят видеть президентом Зеленского, а 15% граждан считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию.

Весенний опрос украинского центра Socis также показал, что уровень доверия украинцев к Зеленскому ниже, чем к Залужному и Буданову.

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