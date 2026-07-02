Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Армению

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Армению. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главу Еврокомиссии в аэропорту встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Она прилетела в Ереван с рабочим визитом после посещения Азербайджана.

В рамках визита Урсула фон дер Ляйен проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

До этого издание Politico писало, что фон дер Ляйен посетит Армению, чтобы продемонстрировать поддержку проевропейскому правительству страны. В состав делегации войдет комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Как заявил один из чиновников Евросоюза (ЕС), страна находится под сильным давлением со стороны России, и визит станет сигналом поддержки, дополняющим уже оказанную конкретную помощь. Для фон дер Ляйен это будет уже вторая поездка в Армению менее чем за два месяца.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит €200 млн на проекты на Южном Кавказе.