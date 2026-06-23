Глава Еврокомиссии приедет в Армению, чтобы дать «сильный сигнал»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на неделе с 29 июня по 5 июля поедет в Армению, чтобы продемонстрировать поддержку «проевропейского» правительства страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что в состав делегации войдет и комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Планируется, что поездка состоится 1 июля, однако она окончательно еще не согласована.

«Мы видим, что страна находится под сильным и постоянным давлением со стороны России. Визит станет сильным сигналом поддержки, дополняющим уже оказанную конкретную помощь», — заявил один из чиновников ЕС.

Politico напомнило, что для фон дер Ляйен это будет уже вторая поездка в Армению менее чем за два месяца.

20 июня стало известно о том, что Еврокомиссия передала Армении €34 млн на поддержку частного сектора, пострадавшего от введенных Россией торговых ограничений. В начале июня Урсула фон дер Ляйен в разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном отметила, что ЕС готовит пакет финансовой помощи Армении в объеме более €50 млн на фоне «экономического давления» со стороны Москвы.

В начале июня Пашинян также подчеркнул, что Армения пока не готова к статусу страны-члена ЕС, и Ереван должен сначала провести реформы.

Ранее Захарова ответила на заявления Армении о развитии отношений с Россией.