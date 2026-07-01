Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Глава Еврокомиссии прибыла в Баку

Глава ЕК фон дер Ляйен прибыла с рабочим визитом в Баку
Yves Herman/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен встретил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В честь главы ЕК выстроили почетный караул.

Как уточнили на сайте Еврокомиссии, 1 июля у фон дер Ляйен запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В мае парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям после принятия последним резолюции по Армении. Баку также вышел из совместных парламентских форматов с Европейским союзом и запустил процедуру заморозки участия в «Евронесте». Что стало причиной резкого шага и к чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

Позже посол Евросоюза в Баку Мариана Куюнчич была вызвана в МИД Азербайджана. Дипломату вручили ноту протеста в связи с резолюцией «Поддержка демократической устойчивости в Армении», принятой Европарламентом.

Ранее Алиев обвинил европейских лидеров в пустословии из-за Армении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!