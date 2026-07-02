В Кремле ответили, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами

Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, будет принято ближе к дате проведения форума. Об этом сообщил ТАСС шерпа России в «Большой двадцатке» Денис Агафонов.

По его словам, российская сторона осведомлена о ранее прозвучавших публичных заявлениях американских официальных лиц относительно намерения пригласить Владимира Путина на встречу лидеров G20. При этом Агафонов отметил, что участие глав государств требует прохождения дипломатических процедур, включая направление приглашений и их согласование.

Он подчеркнул, что подобные вопросы относятся к внутренней дипломатической работе и традиционно не выносятся на публичное обсуждение. По словам шерпы, Россия придерживается принципа конфиденциальности в таких вопросах, поэтому практическую сторону процесса ведут профильные дипломаты. Вместе с тем он подтвердил, что публичные заявления о приглашении российская сторона видела.

В конце апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на саммит G20, который состоится 14–15 декабря в Дорале недалеко от Майами (штат Флорида). Позднее американский лидер заявил журналистам, что возможное участие президента России в этой встрече было бы, по его мнению, полезным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июня сообщал, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 пока не принято. По его словам, формат участия российской делегации определят ближе к дате проведения встречи.

Ранее Россия заявила США демарши из-за ситуации в G20.