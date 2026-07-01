Генсек Рютте назвал главную тему саммита НАТО в Турции

Лидеры стран — членов НАТО уделят первостепенное внимание наращиванию объемов производства продукции оборонной промышленности на саммите организации, который пройдет в Турции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому госагентству Anadolu.

Генсек назвал эту тему одну из важенйших на саммите.

«На Форуме по оборонной промышленности, который состоится в первый день саммита в Анкаре, мы сосредоточимся именно на этом вопросе», — добавил Рютте.

Саммит НАТО пройдет в столице Турции Анкаре 7–8 июля.

До этого в интервью газете Financial Times Рютте заявил, что НАТО должен поддерживать Украину, чтобы убедиться, что украинская сторона будет «как можно сильнее», когда «в один прекрасный день» начнутся переговоры Москвы и Киева. По его словам, ВСУ начали делать успехи на фронте, и это признал даже президент США. Заявление генсека НАТО прозвучало на фоне новостей о том, что альянс не смог согласовать долгосрочную помощь Украине на 2027 год. Подробнее об этом — в материале «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что на июльском саммите НАТО планируют обсудить расчет на крупную войну с Россией и другие важные темы.