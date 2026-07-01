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Политика

Мерц намерен заставить союзников взять новые обязательства по помощи Украине

Мерц: на саммите НАТО нужно взять новые финансовые обязательства по Украине
Sodiq Adelakun/Reuters

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре Германия будет настаивать на новых финансовых обязательствах для поддержки Украины со стороны ее союзников. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова приводит телеканал n-tv.

«Германское правительство предлагает, чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя новые финансовые обязательства перед Киевом», – заявил Мерц.

Он понадеялся, что Москва сделает из этого «правильные выводы» и решит начать переговоры о прекращении огня. Канцлер заявил, что Запад не намерен отступать от поддержки Украины.

До этого сообщалось, что страны НАТО в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год. Альянс согласовал €70 млрд на военную поддержку Киева в 2026 году, но на следующий год договоренностей страны альянса достичь не смогли.

В публикации отмечается, что также США заблокировали включение в проект итоговой декларации саммита формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. В итоге в проекте осталась фраза: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

Ранее Мерц сделал неожиданное заявление о диалоге с Россией.

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