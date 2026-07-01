Постпред США анонсировал «существенные заявления» по Украине на саммите НАТО

В ходе предстоящего саммита НАТО в Анкаре ожидается ряд заявлений в отношении Украины, в том числе по закупкам американского оружия для ВСУ. Об этом заявил постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он предположил, что «заявления со стороны США и союзников будут существенными», после чего «все активизируется». По его словам, Вашингтон сделал для Киева больше, чем кто-либо другой.

«Президент Трамп говорил о сотнях миллиардов долларов. И мы запустили программу PURL, о которой я много раз говорил, и мы продали нашим союзникам по НАТО на сумму более 6 млрд долларов передовых систем американского производства, включая ракеты противовоздушной обороны для Patriot, PAC-3, которые они затем передали Украине», – сказал Уитакер.

По его словам, союзники по НАТО работают вместе, чтобы поддерживать Украину. Уитакер заявил, что США «никуда не уходят» и продолжат делать «то, что делают».

17 июня канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что на саммите G7 впервые после возвращения на пост президента США Дональда Трампа европейцам удалось найти с ним общий язык по главным вопросам внешней политики и безопасности. Аналогичное мнение высказал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция американского лидера по Украине изменилась и главы стран «Большой семерки» считают ее более реалистичной.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.