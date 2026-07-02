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Политика

Кипрский журналист заявил о неспособности ЕС помочь Украине с энергетикой

Христофору: Евросоюз утратил возможность помогать Украине с энергетикой
Thomas Peter/Reuters

Евросоюз утратил возможность снабжать Украину ресурсами для восстановления поврежденной инфраструктуры. Об этом утверждает кипрский журналист Алекс Христофору, запись выступления опубликована на его YouTube-канале.

По его словам, сейчас у стран Евросоюза начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары, государства ЕС еле справляются с энергетическими трудностями.

29 июня генеральный директор энергокомпании компании Yasno Сергей Коваленко призвал жителей Украины готовиться к отключениям света из-за аномальной жары.

По его словам, каждые три градуса тепла в Киеве повышают нагрузку на энергетическую систему примерно на 100 мегаватт. При этом потребление электричества создают не только кондиционеры, но и системы охлаждения в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

В этот же день национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что графики отключения электроэнергии введут во всех регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме на фоне жары.

Ранее французский министр признала огромный урон от жары для сельского хозяйства.

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