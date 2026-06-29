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Общество

Жителей Украины призвали готовиться к отключениям света из-за аномальной жары

Глава Yasno призвал украинцев готовиться к отключениям света из-за жары
Efrem Lukatsky/AP

Генеральный директор энергокомпании компании Yasno Сергей Коваленко призвал жителей Украины готовиться к отключениям света из-за аномальной жары. Об этом он написал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, каждые три градуса тепла в Киеве повышают нагрузку на энергетическую систему примерно на 100 мегаватт. При этом потребление электричества создают не только кондиционеры, но и системы охлаждения в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

Коваленко выразил надежду на то, что этот период аномальный жары удастся пройти без существенных ограничений. При этом он призвал граждан быть готовыми в разным ситуациям в период конфликта.

Компания Yasno выступает главным поставщиком электроэнергии и газа на Украине.

До этого российский военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что летом Вооруженные силы Украины столкнутся с антисанитарией, жаждой и интенсивными авиаударами ВС РФ.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.

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