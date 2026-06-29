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На всей территории Украины введут графики отключения света из-за жары

«Укрэнерго»: во всех регионах Украины введут графики отключения света из-за жары
Shutterstock/Creative Cat Studio

Графики отключения электроэнергии введут 30 июня во всех регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме на фоне жары. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Как уточнила пресс-служба, с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск) будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения для промышленности и бизнеса.

«Укрэнерго» объяснила необходимость этих мер значительным ростом уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

29 июня генеральный директор энергокомпании компании Yasno Сергей Коваленко призвал жителей Украины готовиться к отключениям света из-за аномальной жары.

По его словам, каждые три градуса тепла в Киеве повышают нагрузку на энергетическую систему примерно на 100 мегаватт. При этом потребление электричества создают не только кондиционеры, но и системы охлаждения в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

Ранее французский министр признала огромный урон от жары для сельского хозяйства.

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