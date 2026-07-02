Стало известно о прогрессе на переговорах США и Ирана в Катаре

В МИД Катара сообщили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана в Дохе

На прошедших в в Дохе непрямых переговорах США и Иран был достигнут прогресс. Об этом в социальной сети X сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Катарские и пакистанские посредники завершили сегодня в Дохе раздельные встречи с американскими и иранскими переговорщиками, был достигнут позитивный прогресс по вопросам, связанным с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании, с опорой на результаты саммита в Люцерне», — написал он.

По словам представителя катарского внешнеполитического ведомства, стороны договорились продолжить диалог. Он отметил, что следующая встреча будет назначена в кратчайшие сроки после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

1 июля сообщалось, что иранская делегация в Дохе провела с представителями Катара и Пакистана две встречи по реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, в рамках визита было проведено первое заседание мониторинговой группы, созданной для контроля за реализацией условий меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

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