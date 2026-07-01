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Политика

Иран провел в Катаре переговоры о выполнении своей сделки с США

IRNA: Иран обсудил с Катаром и Пакистаном реализацию своего меморандума с США
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иранская делегация в Дохе провела с представителями Катара и Пакистана две встречи по реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на замминистра иностранных дел Исламской республики Казема Гариб-Абади.

Дипломат уточнил, что сегодня утром состоялись переговоры с главой МИД Катара, а потом прошли две трехсторонние встречи с участием делегаций Ирана, Катара и Пакистана.

Кроме того, в рамках визита было проведено первое заседание мониторинговой группы, созданной для контроля за реализацией условий меморандума.

По словам Гариб-Абади, иранская делегация в ходе переговоров указала на нарушения со стороны США — несоблюдение первого пункта о прекращении военных действий в Ливане и наращивание военного присутствия и материально-технической базы на Ближнем Востоке.

Еще одной темой обсуждения на переговорах были финансовые вопросы, связанные с выполнением меморандума, «касающиеся выплаты части из первоначальных $6 млрд», уточнил иранский дипломат.

«Было решено, что, исходя из заявленных потребностей нашей страны, необходимые товары будут закуплены и предоставлены Ирану», — подчеркнул Гариб-Абади.

Он отметил, что прошедшие консультации носили исключительно посреднический характер, поскольку не включали прямых контактов с американской делегацией.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.

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