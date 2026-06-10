Глава Пентагона рассказал о будущем Кубы

Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что будущее Кубы в руках президента США Дональда Трампа и руководства острова. Об этом он заявил в ходе посещения американской военно-морской базы Гуантанамо, передает ТАСС.

По его словам, американское военное ведомство остается готовым к «любым непредвиденным обстоятельствам». Шеф Пентагона призвал Кубу не пытаться получить оружие для ударов по базе в Гуантанамо, поскольку «спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать».

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.