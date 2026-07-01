США и Иран создадут канал для отслеживания нарушений меморандума

Вашингтон и Тегеран создадут информационный канал для отслеживания нарушений меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на замминистра по правовым и международным вопросам МИД Ирана Казема Гарибабади..

«Было решено до завтра создать оперативный канал связи наблюдательной группы. Выявленные недостатки в меморандуме о взаимопонимании будут официально и документально доведены до сведения, обсуждены и по ним будут приняты решения», - говорится в материале.

1 июля агентство сообщало, что иранская делегация в Дохе провела с представителями Катара и Пакистана две встречи по реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, в рамках визита было проведено первое заседание мониторинговой группы, созданной для контроля за реализацией условий меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.