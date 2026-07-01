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Евросоюз выделит €200 млн на проекты на Южном Кавказе

Евросоюз выделит €200 млн на проекты по развитию связности на Южном Кавказе
Global Look Press

Евросоюз (ЕС) в рамках программы Global Gateway выделит гранты на сумму €200 млн на проекты по развитию связности на Южном Кавказе. Об этом в Баку заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

«Речь идет как о частных, так и государственных инвестициях. Также речь идет о железной дороге в направлении Нахичевани, реализации проектов и развитии Бакинского порта», — сказала она.

Глава ЕК отметила, что Южный Кавказ находится на очень важном перекрестке, что усиливает стратегическое значение региона, и Азербайджан играет в этом процессе важную роль.

1 июля Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку с рабочим визитом. У нее запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что Россия удивлена попытками Евросоюза и США вмешиваться в процесс решения вопросов безопасности на Южном Кавказе. Он обратил внимание на то, что все участники платформы «3+3» отмечают давно назревшую необходимость решения региональных проблем, и подчеркнул, что им нужны региональные решения.

Ранее в МИД России рассказали о подготовке к встрече формата «3+3» по Южному Кавказу.

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