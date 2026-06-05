В МИД России рассказали о подготовке к встрече формата «3+3» по Южному Кавказу

МИД: Россия рассчитывает, что встреча формата «3+3» пройдет в Баку или Ереване

Россия рассчитывает, что следующая встреча в формате «3+3» по Южному Кавказу на уровне глав МИД пройдет в Баку или Ереване. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы рассчитываем, что следующая встреча министров пройдет либо в Баку, либо в Ереване. Как мы понимаем, переговоры на этот счет продолжаются между нашими азербайджанскими и армянскими коллегами», — сказал замглавы ведомства.

Галузин добавил, что в обсуждениях принимает участие представитель экспертных кругов Грузии. Замминистра надеется, что Тбилиси со временем официально подключится к работе в рамках платформы. По его словам, страна остается важным партнером.

Формат «3+3» был создан в 2021 году. Основной целью платформы является обсуждение региональных вопросов по Южному Кавказу. В дискуссиях принимают участие представители России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана. Грузия при этом официально не присоединялась к работе.

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