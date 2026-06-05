Россию удивили попытки Запада вмешаться в дела Южного Кавказа

Россия удивлена попытками Евросоюза (ЕС) и США вмешиваться в процесс решения региональных вопросов безопасности на Южном Кавказе. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, передает ТАСС.

«Вызывает, мягко говоря, удивление то, что к решению наших региональных вопросов пытаются вмешиваться те страны и те организации, которые вообще не являются внерегиональными», — сказал он в ходе сессии «Платформа «3+3»: общие вызовы и стратегическое партнерство».

Шевцов отметил, что имеет в виду Евросоюз и США. Замсекретаря Совбеза обратил внимание на то, что все участники платформы «3+3» отмечают давно назревшую необходимость решения региональных проблем безопасности, и подчеркнул, что региональным проблемам нужны региональные решения.

До этого Шевцов заявлял, что западные страны продолжают поддерживать существующие и провоцировать новые вооруженные конфликты и экономические катаклизмы в разных регионах. В том числе кризисы наблюдаются вокруг России и других государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам замсекретаря СБ РФ, последствия различных кризисов пока не ощущаются в полной мере, но даже так некоторые страны уже снижают производство и ограничивают использование энергоресурсов. Все это ведет к падению уровня жизни людей, предупредил Шевцов.

Ранее ЕС пообещал Армении полсотни миллионов евро на защиту ее экономики от «давления» РФ.