Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Россию удивили попытки Запада вмешаться в дела Южного Кавказа

Совбез РФ: Россия удивлена попытками ЕС и США вмешиваться в дела Южного Кавказа
Global Look Press

Россия удивлена попытками Евросоюза (ЕС) и США вмешиваться в процесс решения региональных вопросов безопасности на Южном Кавказе. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, передает ТАСС.

«Вызывает, мягко говоря, удивление то, что к решению наших региональных вопросов пытаются вмешиваться те страны и те организации, которые вообще не являются внерегиональными», — сказал он в ходе сессии «Платформа «3+3»: общие вызовы и стратегическое партнерство».

Шевцов отметил, что имеет в виду Евросоюз и США. Замсекретаря Совбеза обратил внимание на то, что все участники платформы «3+3» отмечают давно назревшую необходимость решения региональных проблем безопасности, и подчеркнул, что региональным проблемам нужны региональные решения.

До этого Шевцов заявлял, что западные страны продолжают поддерживать существующие и провоцировать новые вооруженные конфликты и экономические катаклизмы в разных регионах. В том числе кризисы наблюдаются вокруг России и других государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам замсекретаря СБ РФ, последствия различных кризисов пока не ощущаются в полной мере, но даже так некоторые страны уже снижают производство и ограничивают использование энергоресурсов. Все это ведет к падению уровня жизни людей, предупредил Шевцов.

Ранее ЕС пообещал Армении полсотни миллионов евро на защиту ее экономики от «давления» РФ.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!