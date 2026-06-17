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Политика

Премьер Канады заявил об изменении позиции Трампа по конфликту на Украине

Премьер Канады Карни: позиция США по Украине становится более реалистичной
Evan Buhler/Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно конфликта на Украине, выбрав точку зрения, которую остальные лидеры стран «Большой семерки» считают наиболее реалистичной. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, чьи слова приводит Associated Press.

Карни сообщил, что за последние 36 часов провел несколько бесед с Трампом, во время которых обсуждались Иран, Ливан и Украина.

«В обсуждениях по Украине наблюдается изменение позиции США, которая, по нашему мнению, является более реалистичной, учитывая ситуацию на поле боя, возможный исход войны и поражение России. <…> Есть еще немало рисков, но я хотел бы подчеркнуть изменение тона, изменение возможностей в Ливане и в Украине. И это – факторы, меняющие правила игры», – сказал премьер Канады.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что европейские лидеры и президент США Дональд Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. По его словам, все лидеры «Большой семерки» согласились с необходимостью увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию ради переговоров.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее в США назвали два возможных исхода конфликта на Украине.

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