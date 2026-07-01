Страны Европейского союза (ЕС) не оставляют попыток склонить правительство США в сторону требований Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Констатируем непрекращающиеся попытки еэсовцев склонить и руководство США в сторону требований киевского режима, в частности, предпринятые в ходе встречи «Группы семи» в Эвиане», — сказала дипломат.

25 июня председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Соединенным Штатам необходимо разъяснить свою позицию по Украине после саммита «Большой семерки». По его словам, сила или слабость «духа Анкориджа» не должны демотивировать российских солдат в зоне СВО.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США изменили подход к украинскому конфликту по итогам саммита G7 в Эвиане. Глава государства отметил, что Вашингтон впервые присоединился к документу, в котором поддержаны территориальная целостность Украины, военная и энергетическая помощь Киеву, а также санкции против России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог опроверг слова Макрона об утрате США нейтралитета по Украине.