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Политика

В Госдуме заявили о необходимости разъяснения позиции США по Украине

Слуцкий: после саммита G7 нужны реальные разъяснения позиции США по Украине
Павел Бедняков/РИА Новости

Соединенным Штатам необходимо разъяснить свою позицию по Украине после саммита «Большой семерки». Сила или слабость «духа Анкориджа» не должны демотивировать российских солдат в зоне СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Как будет развиваться ситуация сейчас, можно сказать только после реальных разъяснений позиции США по итогам саммита G7 в Эвиане, а не ее толкований со стороны, например, президента Франции Макрона. В любом случае, сила или слабость «духа Анкориджа» не должны влиять на боевой дух российских солдат, которые день ото дня продвигаются вглубь линии фронта. Президент Владимир Путин вполне четко заявил о том, что цели СВО будут достигнуты», — подчеркнул он.

Глава ЛДПР также отметил, что европейская партия войны поставила весь свой политический капитал на поражение России в украинском конфликте и прилагает максимум усилий для обнуления итогов встречи президентов России и США на Аляске.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России на Аляске были только предложения по украинскому урегулированию.

«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», — сказал он.

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