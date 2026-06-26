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Политика

Политолог опроверг слова Макрона об утрате США нейтралитета по Украине

Политолог Ткаченко: на практике США не меняют позицию по Украине
Christian Hartmann/Reuters

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об утрате США нейтралитета по Украине.

Эксперт отметил, что подпись Вашингтона под итоговым заявлением G7, на которое ссылается французский лидер, можно назвать началом движения американской стороны в сторону прежней позиции по украинскому вопросу, однако практических шагов Белый дом пока не предпринимал. О снабжении Киева в прежних объемах, по его словам, речи не идет.

«Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», — считает Ткаченко.

Он также предположил, что высказывание Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией.

25 июня Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в конфликте России и Украины. Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за успехи в конфликте с Россией.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске были только предложения по урегулированию украинского кризиса, а не какие-либо соглашения.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости разъяснения позиции США по Украине.

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