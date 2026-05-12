В ЕС возмутились злоупотреблением властью со стороны фон дер Ляйен

В Евросоюзе недовольны тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен злоупотребляет властью и отстраняет от процесса принятия решений в исполнительном органе ЕС практически всех, кроме своего ближайшего окружения. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что фон дер Ляйен и группа ее советников контролирует «каждый аспект» деятельности Еврокомиссии, а глава органа отстраняет от дел «почти всех», кроме своего ближайшего окружения, и осуществляет микроменеджмент в Еврокомиссии.

По словам источников, большая проблема заключается в том, что стиль руководства фон дер Ляйен приводит к перегрузке аппарата и снижению внимания к ее основным экономическим обязанностям. Из-за этого «более широкая кампания по возрождению проекта ЕС терпит неудачу», подчеркнуло СМИ.

Bloomberg отмечает, что члены Еврокомиссии «чувствуют себя отстраненными от принятия важных решений» из-за фон дер Ляйен и ее команды. Один из представителей Еврокомиссии отметил, что решения принимаются коллективно «в соответствии с инклюзивной процедурой принятия решений», а «огромное количество часов, затраченных на обсуждения», говорит само за себя.

Также агентство пишет, что высокоцентрализованная структура власти в Еврокомиссии и нежелание делегировать полномочия создают препятствия, которые в итоге задерживают принятие важных решений.

В апреле бывший глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что Урсула фон дер Ляйен использует в своей работе авторитарный подход. В марте издание Politico писало, что фон дер Ляйен критикуют из-за превышения дипломатических полномочий в первые войны США и Израиля против Ирана. Также в марте газета Berliner Zeitung сообщила, что в Брюсселе усилилось недовольство фон дер Ляйен после ее слов о конфликте в Иране.

