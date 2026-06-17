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Политика

СМИ узнали, пойдет ли фон дер Ляйен на третий срок

Politico: фон дер Ляйен не планирует переизбираться на третий срок главы ЕК
Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не намерена добиваться переизбрания на третий срок. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишут авторы публикации, о планах 67-летней фон дер Ляйен рассказал глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт во время частного ужина с высокопоставленными чиновниками.

По словам собеседников газеты, подобное заявление было сделано якобы с целью развеять опасения по поводу возможной централизации власти в руках действующей главы Еврокомиссии.

Накануне испанская газета El Pais со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что в Евросоюзе усиливается критика в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По данным издания, некоторые дипломаты иронично отмечают, что «институты ЕС все больше похожи на «Игру престолов», а в Брюсселе разгорается борьба за контроль над внешнеполитическим курсом Евросоюза.

Источники говорят, что в ЕС растет недовольство работой Каллас, которую обвиняют в зацикленности на России и недостаточную вовлеченность в ситуацию на Ближнем Востоке.

При этом часть европейских чиновников выражает недовольство и действиями Урсулы фон дер Ляйен, обвиняя ее в «ненасытном» стремлении расширять влияние на внешнюю политику ЕС.

Ранее фон дер Ляйен заявила о необходимости удвоить поддержку Украины.

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