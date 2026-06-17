СМИ узнали, пойдет ли фон дер Ляйен на третий срок

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не намерена добиваться переизбрания на третий срок. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Как пишут авторы публикации, о планах 67-летней фон дер Ляйен рассказал глава кабинета председателя ЕК Бьорн Зайберт во время частного ужина с высокопоставленными чиновниками.
По словам собеседников газеты, подобное заявление было сделано якобы с целью развеять опасения по поводу возможной централизации власти в руках действующей главы Еврокомиссии.
Накануне испанская газета El Pais со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что в Евросоюзе усиливается критика в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По данным издания, некоторые дипломаты иронично отмечают, что «институты ЕС все больше похожи на «Игру престолов», а в Брюсселе разгорается борьба за контроль над внешнеполитическим курсом Евросоюза.
Источники говорят, что в ЕС растет недовольство работой Каллас, которую обвиняют в зацикленности на России и недостаточную вовлеченность в ситуацию на Ближнем Востоке.
При этом часть европейских чиновников выражает недовольство и действиями Урсулы фон дер Ляйен, обвиняя ее в «ненасытном» стремлении расширять влияние на внешнюю политику ЕС.
Ранее фон дер Ляйен заявила о необходимости удвоить поддержку Украины.