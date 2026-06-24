СМИ: глава Еврокомиссии попала в скандал из-за переписки с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за тайной переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Как сообщает издание, в отношении фон дер Ляйен инициировано расследование. По данным газеты, поводом послужил отказ Еврокомиссии опубликовать данные группового чата по запросу нидерландской организации Follow the Money, после того как в январе информация о тайной переписке появилась в СМИ. Расследование, как уточняет Berliner Zeitung, начала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо. Соответствующее письмо направили в Еврокомиссию на прошлой неделе.

В секретном групповом чате, по информации издания, состояли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.

До этого Berliner Zeitung писало, что глава Еврокомиссии подверглась критике из-за личной защиты президента Украины в рамках коррупционного скандала. Основная претензия к фон дер Ляйен заключалась в том, что она воздерживается от привлечения Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле.

Ранее фон дер Ляйен заявила о необходимости удвоить поддержку Украины.