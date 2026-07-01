Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил гордость степенью гомосексуализации (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) британского парламента. Его слова приводит RT News.

«На самом деле горжусь тем, что у нас самый гомосексуальный парламент. Нет, честно, не думаю, что во всем мире сыщется еще хоть один такой же гомосексуальный парламент, как наш!» — сказал с улыбкой Стармер.

22 июня Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии. В обращении на Даунинг-стрит он заявил, что «с достоинством» принимает мнение своей фракции. Стармер сообщил, что уже проинформировал о своем решении короля Карла III.

По данным газеты Telegraph, уходящий в отставку Стармер оставил своему преемнику Энди Бернэму «финансовую дыру», не представив план по расходам на оборону. Отмечается, что из дополнительных £15 млрд ($19,8 млрд), заявленных на оборонные нужды, пока обеспечено финансирование только £10,3 млрд ($13,6 млрд). Таким образом, перед Бернэмом стоит неотложная задача — найти еще £4,7 млрд ($6,2 млрд).

Ранее Пушков предрек Британии противостояние между противниками и сторонниками ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).