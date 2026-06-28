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Политика

Пушков задал Сикорскому три вопроса после заявления о готовности воевать с Россией

Сенатор Пушков усомнился, что Сикорский отдает отчет о последствиях войны с РФ
Владимир Трефилов/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале задал министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому три «неудобных» вопроса после его заявления о готовности Варшавы воевать с Москвой.

Пушков поинтересовался, отдает ли министр себе отчет, что вступление Польши как страны НАТО в войну с Россией создаст последней прямую угрозу из-за рисков столкновения со всеми государствами Североатлантического альянса, и что Москва задействует весь имеющийся потенциал с «возможными катастрофическими последствиями» для Варшавы.

«Уверен ли Сикорский, что военный потенциал Польши позволит ей успешно воевать с Россией? Накануне Второй мировой войны поляки заверяли всех и самих себя, что у них достаточно сил и боевого духа, чтобы одолеть любого противника. Что из этого вышло, хорошо известно», — написал сенатор.

Наконец, парламентарий задался вопросом, уверен ли Сикорский в том, что Польше помогут США и другие страны, ведь это может привести к ядерной войне.

Пушков усомнился, что министр иностранных дел Польши ответит на эти вопросы. В связи с этим он подчеркнул, что заявления Сикорского неразумны и «совершенно безответственны». Сенатор напомнил, что «такая безответственность и гонор правящей польской элиты уже не раз дорого обходились польскому народу на протяжении его истории».

В связи с этим политик посоветовал Варшаве вынудить Киев «отказаться от культа Бандеры и Мельника». Польша не способна даже на это, но готовится воевать с Россией, указал Пушков.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что Варшава готова к прямому столкновению с Россией. Он указал, что Польша стремительно наращивает свой военный потенциал, а также подчеркнул готовность страны защищать собственные интересы.

Ранее Сикорский захотел решить спор между Польшей и Украиной, чтобы сосредоточиться на России.

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