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Политика

В США обеспокоились одним высказыванием Путина в отношении Запада

Экс-аналитик Джонсон: Путин ясно дал понять, что Россия ответит на любую угрозу
Юрий Кочетков/РИА Новости

Президент Владимир Путин ясно дал понять странам Запада, что Россия готова ответить на любую угрозу. Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

По его словам, «Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют». Когда станет понятно, что Запад настроен и далее угрожать России, она «предпримет шаги, чтобы защитить себя».

Как заявил Джонсон, такой смысл он вынес из послания Владимира Путина во время встречи с выпускниками военных вузов РФ.

Тогда глава государства сказал, что страны Запада открыто говорят, что готовятся к войне с Россией. По его словам, для своей милитаризации они используют заявления о российской военной угрозе.

Путин отметил, что когда в страны Прибалтики залетают какие-то беспилотники ВСУ, то они «все-таки не указывают пальцем на Москву, они говорят, что это украинские дроны». Российский лидер подчеркнул, что пока там не дошли до того, чтобы свою территорию использовать, хоть и размещают на ней объекты для военного производства.

Ранее Мерц дерзко обратился к России.

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