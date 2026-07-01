В Словакии не поддержали санкции против РФ

Словакия не поддержит санкции против РФ, которые наносят ущерб интересам Братиславы. Об этом газете «Известия» заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

»[Словакия] рассматривает предложения по санкционным пакетам в индивидуальном порядке и поддерживает только те меры, которые являются эффективными, согласованными и при этом не наносят несоразмерного ущерба законным интересам Словацкой Республики», — сказал он.

В июне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет нацелена на то, чтобы сдержать резкий рост доходов Москвы от продажи нефти. По данным Bloomberg, 21-й пакет санкций против РФ будет включать заморозку потолка цен на российскую нефть и меры против организаций, которые якобы используются Россией для обхода западных санкций.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.