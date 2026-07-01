Мерц сделал неожиданное заявление о диалоге с Россией

Мерц выразил надежду на начало в скором времени диалога с Россией по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на начало в скором времени диалога с Россией по украинскому вопросу. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», — сказал глава немецкого правительства в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте и главой минобороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

Мерц заявил, что якобы именно Москва отказывается от диалога. По его словам, Евросоюз, НАТО и Украина неоднократно заявляли о своем желании сесть за стол переговоров.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о диалоге с Европой можно будет только после того, как завершится пауза в переговорном процессе по украинскому конфликту. Представитель Кремля добавил, что полноценный переговорный процесс с европейцами пока не начат. При этом Песков отмечал, что переговоры с европейцами, так или иначе, придется начинать, поскольку без них невозможно обсуждать будущую архитектуру безопасности.

Ранее Путин заявил, что отношения России с Европой рано или поздно восстановятся.