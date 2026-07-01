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Политика

Румынская оппозиция решила устроить импичмент президенту

Оппозиция Румынии заявила о начале процесса импичмента президента Дана
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Оппозиционный Альянс за объединение румын (АОР) созывает заседание Национального руководящего совета партии для начала процедуры импичмента президента Никушора Дана от должности. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил лидер политформирования Джордже Симион.

«Мы начинаем шаги по отстранению Никушора Дана! Мы призываем <...> назначить премьер-министра на этой неделе в соответствии с его конституционными обязанностями», — написал он.

Политический кризис в Румынии начался после того, как Социал-демократическая партия отказалась от поддержки премьер-министра Илие Боложана и отозвала своих министров из правительства. Причиной стали разногласия по мерам жесткой экономии и отсутствие диалога внутри правящей коалиции. После этого кабинет получил статус временного правительства с ограниченными полномочиями. До кризиса страной управляла коалиция социал-демократов, национал-либералов, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии.

14 июня президент Румынии Никушор Дан выдвинул нового кандидата на пост премьер-министра — представителя Национал-либеральной партии Адриана Вештю. Дан сообщил, что назначенный премьер Эуджен Томак сложил полномочия.

Ранее в Румынии потребовали провести досрочные выборы.

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