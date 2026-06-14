Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Румынии неожиданно сменили кандидата на пост премьера

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул либерала Вештю в премьер-министры
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул нового кандидата на пост премьер-министра страны. Им стал представитель Национал-либеральной партии Адриан Вештя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте администрации главы государства.

Дан сообщил, что назначенный премьер Эуджен Томак сложил полномочия. Ранее Томак заявил, что намерен сформировать «техническое, а не политическое правительство» страны, но его консультации с партиями не привели к результатам. Президент поблагодарил его за попытки сформировать новое парламентское большинство в поддержку правительства, однако отметил, что на данном этапе наиболее подходящим вариантом является «политическое решение».

Вештю глава государства охарактеризовал как политика с успешным опытом работы на различных государственных должностях. По словам президента, новый кандидат был успешным мэром, председателем уездного совета и министром. Также Дан подчеркнул его приверженность прозападному курсу.

Сам Вештя поблагодарил президента за оказанное доверие и напомнил, что состоит в Национал-либеральной партии уже 30 лет. Он выразил уверенность, что сможет в короткие сроки сформировать кабинет министров, который получит устойчивую поддержку в парламенте. По его словам, стране необходимо правительство, готовое проводить реальные реформы и сохранять прозападный курс.

Теперь кандидатуру Вешти на пост главы правительства должен утвердить парламент.

Политический кризис в Румынии начался после решения Социал-демократической партии, принятого 20 апреля. Тогда партия отказалась от поддержки премьер-министра Илие Боложана и отозвала своих министров из правительства. Причиной стали разногласия по поводу мер жесткой экономии и отсутствие полноценного диалога внутри правящей коалиции.

После этого кабинет министров получил статус временного правительства с ограниченными полномочиями. До кризиса страной управляла коалиция, в которую входили Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, Союз за спасение Румынии и Демократический союз венгров Румынии.

Ранее в Румынии зафиксировали самый высокий уровень инфляции в ЕС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!