В Румынии неожиданно сменили кандидата на пост премьера

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул нового кандидата на пост премьер-министра страны. Им стал представитель Национал-либеральной партии Адриан Вештя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте администрации главы государства.

Дан сообщил, что назначенный премьер Эуджен Томак сложил полномочия. Ранее Томак заявил, что намерен сформировать «техническое, а не политическое правительство» страны, но его консультации с партиями не привели к результатам. Президент поблагодарил его за попытки сформировать новое парламентское большинство в поддержку правительства, однако отметил, что на данном этапе наиболее подходящим вариантом является «политическое решение».

Вештю глава государства охарактеризовал как политика с успешным опытом работы на различных государственных должностях. По словам президента, новый кандидат был успешным мэром, председателем уездного совета и министром. Также Дан подчеркнул его приверженность прозападному курсу.

Сам Вештя поблагодарил президента за оказанное доверие и напомнил, что состоит в Национал-либеральной партии уже 30 лет. Он выразил уверенность, что сможет в короткие сроки сформировать кабинет министров, который получит устойчивую поддержку в парламенте. По его словам, стране необходимо правительство, готовое проводить реальные реформы и сохранять прозападный курс.

Теперь кандидатуру Вешти на пост главы правительства должен утвердить парламент.

Политический кризис в Румынии начался после решения Социал-демократической партии, принятого 20 апреля. Тогда партия отказалась от поддержки премьер-министра Илие Боложана и отозвала своих министров из правительства. Причиной стали разногласия по поводу мер жесткой экономии и отсутствие полноценного диалога внутри правящей коалиции.

После этого кабинет министров получил статус временного правительства с ограниченными полномочиями. До кризиса страной управляла коалиция, в которую входили Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, Союз за спасение Румынии и Демократический союз венгров Румынии.

Ранее в Румынии зафиксировали самый высокий уровень инфляции в ЕС.