Политический кризис в Румынии объяснили бунтом против диктатуры ЕС

Наблюдающийся в Румынии политический кризис, который приблизил к расколу коалицию условных «евроцентристов» из числа социал-демократов и Национально-либеральной партии, стал результатом бунта политиков против диктатуры Евросоюза. Высока вероятность, что в начале мая премьер-министр Илие Боложан и его правительство уйдут в отставку, после чего очень быстро решится вопрос с досрочными выборами, заявил политолог Максим Бардин в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Все эти события укладываются в следующий формат – бунт румынских политиков против диктата Брюсселя», — убежден эксперт.

Он напомнил, что альянс приверженцев «европейских ценностей» появился пару лет назад на базе коалиции двух партий, а также примкнувших к ним «Союза спасения румын» и «Демократического союза венгров Румынии». Причем с образовавшегося объединения ЕС практически потребовал принести присягу, отметил Бардин. По его мнению, Брюссель всячески поспособствовал продвижению подконтрольных себе политиков, избавляясь от «евроскептиков», в том числе Джордже Симиона из «Альянса за спасение румын».

Это, по мнению политолога, можно считать беспрецедентным вмешательством ЕС во внутриполитические процессы Румынии, которые и вызвали волну «евроскептицизма». На фоне этого созданная Брюсселем коалиция «Социал-демократической» и «Национал-либеральной» партий сегодня распадается, политики стремятся создать новое объединение, противостоящее Евросоюзу.

«Причина румынского «бунта» достаточно рациональная. В течение длительного времени политики страны старались следовать указаниям Брюсселя, – добавил политолог. – Вместе с тем, взамен Румыния мало что получала от ЕС. Румынские политики посчитали, что та экономическая помощь Брюсселя недостаточна, а формула «цена-качество» не оправдана».

У сосредоточившегося на Украине и Венгрии ЕС сегодня не хватает средств на Румынию и Словакию, чем активно пользуются «евроскептики», заключил эксперт.

Напомним, в середине апреля Илие Боложан заявил, что он отказывается уходить в отставку, даже если крупнейшая партия в правящей коалиции страны перестанет его поддерживать. Он пообещал «выполнять свою работу» до тех пор, пока его не свергнут в результате вотума недоверия в парламенте. Эти слова он сказал на фоне подготовки румынской Социал-демократической партии к голосованию по вопросу о прекращении его поддержки.

До этого президент Румынии Никушор Дан предрек «турбулентность» в республике на фоне политического кризиса и выразил надежду, что несмотря на возможную отставку премьер-министра Илии Боложана, прозападная правящая коалиция сможет удержаться у власти.

Ранее в Румынии министры правящей прозападной коалиции ушли в отставку.