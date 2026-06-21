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Политика

В Румынии потребовали провести досрочные выборы

Лидер румынской оппозиции Пею потребовал провести досрочные выборы из-за кризиса
Global Look Press

Лидер националистической оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Петришор Пею потребовал провести досрочные парламентские выборы в Румынии. Пост с таким призывом он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Единственное демократическое решение политического кризиса — организация досрочных выборов», — добавил лидер AUR.

По его словам, любое правительство, избранное сейчас, лишь затянет кризис.

14 июня стало известно, что президент Румынии Никушор Дан выдвинул нового кандидата на пост премьер-министра — представителя Национал-либеральной партии Адриана Вештю. Дан сообщил, что назначенный премьер Эуджен Томак сложил полномочия. Томак заявлял о намерении сформировать техническое правительство, но его консультации с партиями не привели к результатам.

Вештю глава государства охарактеризовал как политика с успешным опытом работы на различных должностях — он был мэром, председателем уездного совета и министром. Дан также подчеркнул его приверженность прозападному курсу. Сам Вештя заявил, что сможет в короткие сроки сформировать кабинет министров, который получит устойчивую поддержку в парламенте.

Политический кризис в Румынии начался после того, как Социал-демократическая партия 20 апреля отказалась от поддержки премьер-министра Илие Боложана и отозвала своих министров из правительства. Причиной стали разногласия по мерам жесткой экономии и отсутствие диалога внутри правящей коалиции. После этого кабинет получил статус временного правительства с ограниченными полномочиями. До кризиса страной управляла коалиция социал-демократов, национал-либералов, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии.

Ранее на Западе заявили, что кризис в Румынии может сказаться на Украине.

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