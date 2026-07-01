В Совфеде заявили о «консолидированном отпоре» в случае атаки ВСУ на Белоруссию

Любая военная агрессия Киева против Белоруссии встретит «консолидированный отпор» со стороны Москвы и Минска. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервьюТАСС.

Россия и Белоруссия — союзное государство, в том числе в военном отношении, отметил сенатор.

«И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», — сказал Косачев, отвечая на вопрос о том, встанет ли Россия на защиту республики в случае атаки со стороны Украины.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский дал белорусскому лидеру Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Ранее главком ВСУ Сырский заявил, что Белоруссия не отключила ретрансляторы.