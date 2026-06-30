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На Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду

Лубинец: в Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку, пока его ребенок был в саду
DvoretskaO./Wikimedia Commons

Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в городе Кривой Рог Днепропетровской области мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь находилась в детском саду. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, 34-летний украинец в одиночку воспитывает 5-летнюю дочь. Когда мужчину мобилизовали, девочка осталась без единственного опекуна.

Лубинец рассказал, что отец ребенка дважды обращался за отсрочкой от мобилизации, однако получал отказ. В настоящий момент девочка находится с директором детского сада, которая забрала ее к себе .

Омбудсмен добавил, что его представитель в Днепропетровской области Алексий Урлаткин уже проводит проверку обстоятельств мобилизации, были направлены соответствующие запросы в причастный к произошедшему Покровско-Терновский районный военный комиссариат.

«Мобилизация необходима для страны, которая защищает себя. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и умением видеть человека в каждом решении», — подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что именно поэтому аппарат омбудсмена должен честно анализировать каждый такой случай, — прежде всего ради справедливости.

Ранее на Украине предложили мобилизовывать не соблюдающих минуту молчания.

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