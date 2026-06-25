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Общество

На Украине «бусифицировали» собаку

В Одессе сотрудники ТЦК не смогли бусифицировать мужчину и схватили его собаку
Telegram-канал Одеська Ова

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) при попытке «бусификации» мужчины схватили его собаку. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, сотрудники ТЦК попытались задержать мужчину с питомцем, но он смог убежать. При этом животное военкомы забрали с собой. Позже выяснилось, что собаку нашли со сломанной лапой.

Слово «бусификация» является сленговым, оно распространилось на Украине после ужесточения мобилизации, когда сотрудники ТЦК стали силой заталкивать мужчин в микроавтобусы.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. Сотрудники ТЦК и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

В январе этого года министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает двух миллионов человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Ранее на видео сняли, как российский дрон спас мужчину от «бусификации».

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