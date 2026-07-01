Генсек НАТО попытался оправдаться за украинские беспилотники над странами альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал беспилотники Украины над странами альянса якобы «случайным отклонением от курса», отметив, что Киев не использует воздушное пространство стран для нанесения ударов по территории России. Об этом он заявил в интервью Financial Times, отвечая на вопрос информацию пролете украинских БПЛА через воздушное пространство стран Балтии.

«Украина не использует воздушное пространство НАТО преднамеренно. Иногда такие беспилотники могут отклоняться от курса», — сказал Рютте.

По его словам, это может происходить «из-за радиоэлектронного подавления или по другим причинам».

До этого власти Финляндии и стран Прибалтики заявляли, что не давали разрешение Киеву использовать свое воздушное пространство для пролета дронов.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО не жаловаться на воздушные тревоги и «не скулить», а всеми силами помогать Украине точнее направлять дроны-камикадзе в сторону России, чтобы они не залетали в Прибалтику.

В Службе внешней разведки (СВР) России ранее предупредили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в свою очередь обвинил РФ в том, что Москва якобы «сознательно» перенаправляет украинские дроны через Украину в воздушное пространство Прибалтики.

В мае над Эстонией впервые сбили беспилотник, который, по данным местных властей, прилетел с территории Украины. После ЧП Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать свое воздушное пространство для подобных операций, а украинская сторона якобы принесла извинения.

Ранее Зеленский предложил странам Балтии свой способ борьбы с дронами ВСУ.