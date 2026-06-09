Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Зеленский предложил странам Балтии свой способ борьбы с дронами ВСУ

Зеленский предложил странам Прибалтики за их же деньги сбивать украинские БПЛА
Khalil Hamra/AP

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам стран Прибалтики свой способ борьбы с украинскими дронами. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, Киев готов помочь балтийским странам за их же деньги сбивать в небе украинские дроны-камикадзе.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО не жаловаться на воздушные тревоги и «не скулить», а всеми силами помогать Украине точнее направлять дроны-камикадзе в сторону России, чтобы они не залетали в Прибалтику.

В Службе внешней разведки (СВР) России ранее предупредили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в свою очередь обвинил РФ в том, что Москва якобы «сознательно» перенаправляет украинские дроны через Украину в воздушное пространство Прибалтики.

В мае над Эстонией впервые сбили беспилотник, который, по данным местных властей, прилетел с территории Украины. После ЧП Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать свое воздушное пространство для подобных операций, а украинская сторона якобы принесла извинения.

Ранее в Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!