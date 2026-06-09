Зеленский предложил странам Балтии свой способ борьбы с дронами ВСУ

Зеленский предложил странам Прибалтики за их же деньги сбивать украинские БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам стран Прибалтики свой способ борьбы с украинскими дронами. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, Киев готов помочь балтийским странам за их же деньги сбивать в небе украинские дроны-камикадзе.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО не жаловаться на воздушные тревоги и «не скулить», а всеми силами помогать Украине точнее направлять дроны-камикадзе в сторону России, чтобы они не залетали в Прибалтику.

В Службе внешней разведки (СВР) России ранее предупредили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в свою очередь обвинил РФ в том, что Москва якобы «сознательно» перенаправляет украинские дроны через Украину в воздушное пространство Прибалтики.

В мае над Эстонией впервые сбили беспилотник, который, по данным местных властей, прилетел с территории Украины. После ЧП Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать свое воздушное пространство для подобных операций, а украинская сторона якобы принесла извинения.

Ранее в Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО.