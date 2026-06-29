«Расчет на крупную войну с Россией»: какие темы обсудят на саммите НАТО в июле?

На саммите НАТО в Анкаре в июле могут обсудить планы по войне с Россией, написал главред турецкой газеты Türkiye Исмаил Капан. Официально это не подтверждается: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что основой обсуждения станут «глобальные и региональные события» и сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Bloomberg считает, что вооруженное столкновение России и НАТО может начаться с постановочного инцидента на территории стран Балтии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, страны — члены альянса могут обсудить свои планы по войне с Россией — такое мнение высказал главред турецкой газеты Türkiye Исмаил Капан.

«Европа уже рассчитывает на крупную войну с Россией. <...> В этом контексте оценки и комментарии, которые будут на повестке дня саммита НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, имеют большое значение. Также возможно, что произойдут очень впечатляющие результаты», — говорится в материале.

В свою очередь, о главных темах предстоящего саммита рассказал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы обсудим глобальные и региональные события, прежде всего ситуацию на Украине, в Иране, странах Персидского залива и Палестине»,

— отметил Эрдоган на обеде в честь спикеров парламентов стран НАТО.

По его словам, на этот раз отличительной особенностью саммита станет акцент на сотрудничестве стран альянса в сфере поставок вооружений. В частности, в те же дни в Анкаре пройдет Форум оборонной промышленности НАТО, во время которого Турция намерена представить свои новые разработки и обсудить с союзниками расширение взаимодействия. Эрдоган отметил, что его страна за последние годы добилась на этом направлении значительных успехов и намерена рассказать о них участникам форума.

Как отмечает турецкое издание Evrensel, за последние четверть века Анкара нарастила экспорт вооружения с $248 млн в 2002 году до $10 млрд в 2025 году. Основными покупателями выступают Пакистан, ОАЭ и Украина, однако портфель заказов активно пополняется за счет государств — членов НАТО.

«В этой связи Эрдоган стремится максимизировать выгоду от саммита, превратив его в инструмент торга за долю на европейском оборонном рынке», — говорится в публикации.

«Европа, поговори с Владимиром»

О вероятности военного конфликта между Россией и НАТО недавно писало и американское издание Bloomberg. В публикации отмечается, что вооруженное столкновение может начаться с постановочного инцидента на территории стран Балтии , что в итоге приведет к решению альянса о задействовании пятой статьи договора о коллективной самообороне («нападение на одного считается нападением на всех»).

По оценке Bloomberg, одной из уязвимых точек на территории прибалтийских стран является проходящий через Вильнюс железнодорожный путь между Москвой и Калининградом. В статье приводится мнение экс-министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который полагает, что этот маршрут может быть использован Россией для совершения провокаций. Например, Москва может остановить поезд на территории Литвы и под предлогом спасения российских граждан ввести свои войска. В ответ прибалты задействуют статью 5 договора НАТО и начнут контрнаступление против России и Белоруссии, а другие страны альянса увидят в этом экзистенциальную угрозу и возьмутся им помогать, говорится в материале.

При этом, как отмечает Bloomberg, США откажутся вступать в конфликт, а президент Дональд Трамп опубликует в соцсети Truth Social пост с призывом «За мир, а не за войну» или «Европа, поговори с Владимиром».

«Закончится абсолютным крахом»

Сообщения в СМИ о том, что НАТО якобы примет «решение» о войне с Россией после саммита альянса в начале июля, нужны Европе для обоснования своих планов перевооружения и развития оборонной промышленности. Такое мнение выразил «Газете.Ru» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Нужно заниматься контрпропагандой, объяснять жителям европейских государств, что нападение на Россию может поставить крест на их цивилизации, потому что Россия — ракетно-ядерная держава, она не будет воевать с Европой так же, как с Украиной, конвенциальным оружием, то есть без ядерного оружия», — подчеркнул он.

По словам Литовкина, в случае реального начала боевых действий НАТО с Россией ВС РФ могут применить ядерное оружие, что закончится для Европы «абсолютным крахом».