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Политика

Матвиенко назвала «непростой» ситуацию с топливом в России

Матвиенко заявила, что ситуация с топливом непростая, но драматизировать не надо
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Ситуация с топливом, сложившаяся в последнее время в России, непростая, но драматизировать не надо. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента, передает ТАСС.

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая», — сказала Матвиенко, отметив, что президент Владимир Путин провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства.

Кроме того, в понедельник состоялась встреча с председателем правительства Михаилом Мишустиным, где обсуждалась эта тема.

Рабочая группа правительства в ежедневном режиме ищет решения, чтобы исправить эту ситуацию, но нужно время, подчеркнула сенатор.

«Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — добавила она, комментируя сообщения о трудностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами.

30 июня в Кремле сообщили, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка.

Ранее россиянам напомнили о компенсации за некачественный бензин.

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