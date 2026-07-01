Россиянам напомнили о компенсации за некачественный бензин

Автомобилисты могут рассчитывать на возмещение расходов по ремонту, если неисправность транспортного средства была вызвана использованием некачественного горючего. Как пояснил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, ответственность за убытки несет продавец такого суррогата.

«Если топливо приобреталось «с рук» и его низкое качество спровоцировало поломку, продавец обязан компенсировать затраты на восстановление автомобиля. Это регулируется статьями 15, 1064, 1095 и 1096 Гражданского кодекса РФ», — заявил Машаров.

Он также добавил, что при обнаружении в интернете объявлений от перекупщиков, предлагающих бензин, следует информировать правоохранителей.

«Достаточно сделать скриншот такого объявления и направить его в полицию», — отметил эксперт.

По словам Машарова, российский рынок обладает достаточными запасами топлива, однако для его полной стабилизации требуется время в связи с необходимостью перенастройки логистических цепочек.

Ранее водителей призывали отказаться от использования таблеток для снижения расхода топлива.