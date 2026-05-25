Украине предрекли серьезные кадровые перестановки из-за кредита ЕС

Публичный конфликт между министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским связан с европейским кредитом в размере €90 млрд. На этом фоне не исключены серьезные кадровые перестановки во властных структурах Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Спиридон Килинкаров.



«Весь этот конфликт, а также коррупционный скандал, связан с контролем над финансовыми потоками, особенно в сфере вооружений, которые поступают на Украину в преддверии этого кредита в 90 миллиардов [евро]. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ждут серьезные кадровые решения», — сказал он.



До этого в российских силовых структурах сообщили о том, что на Украине разгорается конфликт между Сырским и Федоровым. По словам источника РИА Новости, конфликт связан с закупками оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ): Сырский лоббирует приобретение артиллерийских снарядов у проверенных поставщиков, а Федоров предлагает сократить закупки артиллерийских систем, минометов и боеприпасов, сделав ставку на другие виды вооружения, прежде всего беспилотные системы.

Ранее на Украине заявили, что удержание Красноармейска обходится слишком дорого.