Главком ВСУ опроверг заявление Зеленского о Белоруссии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью телеканалу «1+1» опроверг информацию об отключении ретрансляторов в Белоруссии, которые, согласно заявлениям Киева, якобы используются Минском для помощи армии России.

Он утверждает, что эти устройства «еще не демонтированы».

«Вчера было включение одного ретранслятора. Я думаю, что они (белорусские власти. — «Газета.Ru») больше не будут их включать. Я думаю, что они поймут, что им не нужно больше так делать», — сказал главком.

25 июня член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет об отключении ретрансляторов для управления беспилотниками, которые якобы установлены в Белоруссии, чтобы добиться одобрения Запада.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Позднее украинский президент заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу.

Ранее в МИД Белоруссии назвали красные линии для Украины.